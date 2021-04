Disney+ : Que sait-on de la nouvelle série Star Wars Andor ?

Disney+ ne s’arrête plus et propose une nouvelle série autour de l’univers Star Wars baptisée Andor.

Disney+ ne s’arrête plus sur les séries dérivées de l’univers Star Wars, bien que cela fait quelque temps que la plateforme a annoncé une série de douze épisodes autour de Cassian Andor. La série devrait être proposée début 2022 sur la plateforme de streaming.

Le projet a su tenir bon malgré qu’il ait pris du retard. Le remplacement du scénariste Stephen Schiff par Tony Gilroy en avril 2020 aurait pu générer plus de complications, mais son remplaçant avait déjà énormément participé à Rogue One et n’a donc eu aucun souci pour s’immerger dans l’univers.

On sait encore très peu de choses sur l’histoire, si ce n’est qu’elle suivra le parcours de Cassian Andor, soldat héroïque de la rébellion. La série reprend une période difficile pour la rébellion entre l’épisode 3 et l’épisode 4 de la saga.

Avant la diffusion de la série Andor, The Book of Boba Fett sortira sur Disney+. De quoi mettre une étape intermédiaire dans l’attente de la prochaine sortie.

