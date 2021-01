Disney+ : on connaît les premières séries de la nouvelle marque Star

Bonne nouvelle pour les amateurs de streaming, Disney+ enrichit son contenu avec la nouvelle marque Star qui arrivera le 23 février prochain. En attendant, Disney nous divulgue un peu plus d'informations sur les nouvelles séries qui arriveront avec Star.

Disney prépare de plus en plus l'arrivée de sa nouvelle marque Star, en dévoilant quelques exclusivités sur le contenu inédit que vous trouverez sur ce service. Star viendra donc compléter l'offre de Disney+ au côté des marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Disney avait déjà prévenu que le contenu serait créé par les plus grands et que l'on retrouverait notamment des acteurs déjà bien connus du grand écran. En effet, les portes-paroles avaient annoncé des créations tout droit des nombreux groupes de Disney (Fox, Disney Television Studios, 20th Century Studios,etc.).

Vous trouverez ci-dessous quelques séries exclusives que vous pourrez regarder sur Star :

Love Victor (créée par Issac Aptaker et Elizabeth Berge) qui va raconter l'histoire d'un adolescent qui connaît plusieurs conflits familiaux, ne se sent pas chez lui dans sa nouvelle ville, et qui surtout se pose de nombreuses questions sur son orientation sexuelle. Cette série va se croiser avec le film Love Simon, car Victor va se tourner vers Simon pour l'aider à se trouver.





Big Sky (créée par David E. Kelley) se passe autour de trois détectives privées à la recherche de deux soeurs disparues, supposé enlevé par un chauffeur routier. Suite à leurs recherches, ils vont s'apercevoir que ce n'est pas un cas isolé et que de nombreuses disparitions ont été rapportées. Vous découvrirez une vraie course contre la montre.



(créée par David E. Kelley) se passe autour de trois détectives privées à la recherche de deux soeurs disparues, supposé enlevé par un chauffeur routier. Suite à leurs recherches, ils vont s'apercevoir que ce n'est pas un cas isolé et que de nombreuses disparitions ont été rapportées. Vous découvrirez une vraie course contre la montre. Black-Ish (créée par Kenya Barris) comte l'histoire d'une famille en plein rêve américain, un super travail, une famille extraordinaire, tout leur réussi. Cependant, Dre trouve que sa famille a perdu son identité culturelle et va tenter d'allier vie américaine et traditions afin de profiter au mieux de l'Amérique multiculturel.





Soldar Opposites (créée par Justin Roiland et Mike McMahan) est cette fois-ci une série d'animation sur une famille d'extra-terrestres qui a quitté leur planète pour survivre et se retrouve en Amérique. On y découvre leurs différents points de vue sur la Terre tout en découvrant leur mission de protéger un ordinateur super puissant.





En revanche, à l'occasion de l'arrivée de cette nouvelle marque sur la plateforme Disney+, le prix d'abonnement augmentera de 2 € à partir du 23 février 2021 et passera donc à 8,99 € par mois ou 89.90 € par an.

En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à l'offre de streaming Disney+ sur le site officiel pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.