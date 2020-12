Disney+ : le prix augmentera de 2 € par mois

Le service de SVOD Disney+ est actuellement proposé à 6,99 € par mois en France (ou 69,99 € pour un an). À partir du 23 février 2021, le prix de l'abonnement passera à 8,99 € par mois (ou 89,90 € pour un an).

Cette augmentation de prix concerne plus globalement l'Europe, parmi d'autres régions du monde. À noter que pour les abonnés existants, ils pourront conserver le futur ancien tarif de Disney+ pendant une durée de six mois.

La hausse du prix de l'abonnement de Disney+ n'est pas une surprise. Avant même son lancement officiel, plusieurs rumeurs faisaient mention d'un prix d'appel de 6,99 € par mois, puis d'une augmentation graduelle d'un euro tous les ans pour atteindre 10,99 € par mois.

Ce n'est finalement pas tout à fait le schéma qui a été retenu, et la hausse de prix est essentiellement légitimée par l'intégration de la marque Star dans l'offre qui aura donc lieu le 23 février 2021 en Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et au Canada.

Une intégration d'office de Star

Star viendra ainsi compléter les marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. " La marque Star accueillera des milliers d'heures de télévision et de films provenant des studios de création de Disney, notamment Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television et plus encore. " Le groupe américain souligne l'ajout de productions locales en fonction des pays.

En France, il faudra voir comment les contenus proposés sous l'égide de Star pourront s'articuler en tenant compte de la spécificité de la chronologie des médias.

En marge de l'intégration de Star, Disney+ va déployer du contrôle parental amélioré et la possibilité de limiter l'accès à du contenu pour des profils spécifiques et en fonction de la classification du contenu. Un code PIN pourra être ajouté pour verrouiller les profils ayant accès à du contenu dit mature.

Au 2 décembre 2020, Disney+ a déjà atteint 86,8 millions d'abonnés dans le monde. Le lancement se fait progressivement et a débuté en novembre 2019. Lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels, The Walt Disney Company avait annoncé 73,7 millions d'abonnés payants pour Disney+ au 3 octobre 2020.