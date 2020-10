Disney+ : la saison 2 de The Mandalorian présentée dans une nouvelle bande-annonce

The Mandalorian, la série phare de Disney+ nommée 15 fois aux Emmy Awards, est l’un des plus grands succès de Disney. Un savant mélange de la reprise d’un univers culte tout en y ajoutant un bébé très attachant. La date du 30 octobre est donc très attendue pour connaître la suite des aventures de Din Djarin et Baby Yoda.

The countdown begins. Start streaming the new season of #TheMandalorian Oct. 30 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/YEyaYVB14X — The Mandalorian (@themandalorian) October 14, 2020



On retrouvera également Cara Dune et Greef Karga dans la bande-annonce, fidèles acolytes du Mandalorien dont ils ont été séparés en fin de saison dernière. Bien que Disney + ait arrêté la période d’essai gratuite de 7 jours, le nouveau teaser devrait attirer beaucoup de monde. C’est cette fois Jon Favreau qui sera derrière la caméra avec toujours Dave Filoni, Bryce Dallas Howard et Rick Famuyiwa. Une fois le 30 octobre atteint, il faudra se contenter d’un nouvel épisode chaque semaine pour apprécier au mieux la série.

Rappelons que vous pouvez vous abonner à l'offre de streaming Disney+ sur le site officiel pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.