Disney+: le tournage de la série Cassian Andor confirmé

La nouvelle série Disney+, sur l’univers Star Wars Cassian Andor, vient d’être confirmée et est actuellement en cours de tournage, voici ce que nous savons à son sujet.

C’est lors d'une récente apparition à Jimmy Kimmel Live que Diego Luna a confirmé que la production de Cassian Andor avait déjà commencé. Sans spoiler, Luna a également déclaré que la série Cassian Andor permettrait de mieux comprendre Rogue One.

La série suivra donc bien entendu les aventures de l'espion rebelle Cassian Andor pendant les années formatrices de la rébellion et avant les événements de Rogue One. La série de thrillers d'espionnage explorera des histoires d'espionnage et des missions audacieuses pour redonner espoir à une galaxie sous l'emprise d'un empire impitoyable.

Côté casting, on devrait retrouver Luna, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Stellan Skarsgård, Kyle Soller et Adria Arjona, avec Alan Tudyk qui devrait revenir en tant que compagnon droïde de Cassian K-2SO. Cassian Andor sera produit par Tony Gilroy, qui a précédemment dirigé les reprises pour Rogue One.

Il ne nous reste plus qu’à patienter avant d’en apprendre plus sur cette nouvelle série qui vient une fois de plus approfondir l’univers de Star Wars qui rencontre toujours autant de succès sur la plateforme Disney +.

