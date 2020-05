Disney + annonce la sortie d'une nouvelle série Marvel le 15 mai prochain

C'est une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait, une série animée sur l'univers Marvel va prochainement voir le jour sur la plateforme Disney+. En effet, la série sera axée sur les documents secrets du directeur du S.H.I.E.L.D, Nick Fury. Fury's Files sortira le 15 mai. Une série qui pourrait amener des indices quant à la suite du programme grand-écran pour ceux qui souhaitent mener l'enquête.

En effet, face à la crise sanitaire les films grands écrans Marvel ont été mis en pause et les sorties repoussées de longs mois si ce n'est d'une année. Disney a donc dû trouver une solution originale pour faire patienter les fans. La série a été basée sur d'anciennes images diffusées à l'époque sur Disney XD et reprendra donc l'histoire de certaines parties des comics. On a donc hâte de retrouver cette intrigue au côté de "Le Faucon et le Soldat d'Hiver" attendu pour décembre 2020.

