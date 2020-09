The Mandalorian : Disney + prépare la sortie de la saison 2

Disney + a récemment dévoilé la bande-annonce de la nouvelle saison de The Mandalorian.

La nouvelle saison de The Mandalorian devrait arriver sur la plateforme le 30 octobre. La nouvelle bande-annonce a enfin été publiée pour donner aux fans un avant-gout de la suite. On a hâte de suivre le parcours des deux héros à travers toute la galaxie.

"The Mandalorian" reprend toujours les acteurs Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito. Pour cette nouvelle saison, les réalisateurs sont Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed et Robert Rodriguez. La nouvelle saison sera disponible en streaming uniquement sur Disney +.

Rappelons que vous pouvez vous abonner à l'offre de streaming Disney+ sur le site officiel pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.