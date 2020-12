Disney+ : The Mandalorian, la série N°1 du piratage en 2020

La série The Mandalorian a été un des plus gros succès de Disney+ à l’heure actuelle.

La série qui exploite l’univers Star Wars avait toutes les cartes en main pour réussir, et elle l’a fait puisque la série est maintenue et que de nouvelles saisons sont programmées. De plus, d’après TorrentFreak, The Mandalorian a également reçu le titre de l'émission de télévision la plus piratée de 2020. Un nouvel argument pour appuyer le succès de la série.

Ce titre était détenu jusque là par la série Game of Thrones de HBO, qui a tiré sa révérence pour laisser la place à The Mandalorian qui est passée de la troisième place en 2019, à la première aujourd’hui, tant les personnes ont été intriguées par le succès de la série et la sortie de la saison 2..

Le piratage du titre The Mandalorian était à prévoir, le fait qu’il soit exclusivement réservé aux abonnés d’une plateforme de streaming payante n’est pas du goût de tout le monde. De plus, Disney+ n’est actuellement pas accessible partout dans le monde, un facteur qui a pu aider à gonfler les chiffres. Nous ne savons pas si la disponibilité de Disney + dans le monde entier changera les choses, mais dans tous les cas, cela témoigne de la popularité globale de la série, en particulier avec la troisième saison prévue pour une sortie en 2021.

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner aux services Disney+ pour 6,99 € / mois, ne passez pas du côté obscur de la force !