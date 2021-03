Disney+ : le tournage de 'Obi-Wan Kenobi' commencera en avril !

Disney+ est enfin prêt à démarrer la production de sa série Obi-Wan Kenobi en streaming. Bien que celle-ci ait pris un peu de retard sur le planning initial si l’on en croit Ewan McGregor, on peut mettre à profit ce retard pour en savoir plus sur le casting.

Quelques-uns des membres de la distribution sont des vétérans des films de la préquelle, notamment Bonnie Piesse et Joel Edgerton (Beru et Owen Lars). Vous trouverez également une foule de nouveaux arrivants avec de solides références, notamment Indira Varma de Game of Thrones, Rupert Friend de Homeland et Kumail Nanjiani. La réalisatrice de The Mandalorian, Deborah Chow est de la partie pour diriger Obi-Wan. La série se déroule 10 ans après La vengeance des Sith, quand Anakin est devenu Dark Vador et que Palpatine a effectivement anéanti les Jedi.

Il semble difficile de réaliser un spectacle de longue haleine. Cependant, le casting en dit long sur les objectifs de Disney qui veut que ce soit une série phare avec de belles références. Bien que le catalogue d'originaux Disney + s'agrandisse, il est encore suffisamment petit pour que le succès du service dépende de chaque nouvelle version. Une bonne performance d'Obi-Wan pourrait donc être cruciale pour répondre aux nouveaux objectifs de Disney sur le streaming.

