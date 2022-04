Disney+ : découvrez le programme des sorties d'avril 2022 avec Assassin’s Creed, Dumbo, Le Roi lion, Avengers

Disney+ fait partie des plateformes les plus utilisées pour le streaming actuellement. Les marques Disney, Star Wars, Pixar, Marvel, National Geographic, et aussi plus récemment Star font partie de l'énorme catalogue de Disney +.

Tous les mois, de nouveaux contenus sortent sur la plateforme.



Pour rappel l’abonnement à la plateforme Disney+ est de 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.



Voici la liste des sorties du mois d'avril 2022 chez Disney + :

Vendredi 1er avril

Le monde de Nate

Dumbo

Casse-tête chinois

L’auberge espagnole

Ma part du gâteau

Les poupées russes

Paris

Sais-tu pourquoi je saute ?

6 avril

Single Drunk Female

Thérapie alternative

Inde : sanctuaire animal

Les Chefs toqués - saisons 1 et 2

PJ Masks Music Videos

8 avril

Sex Nerd

Delivery Man

Chronique d’un scandale

Avengers : Endgame

Mon roi

13 avril

L’âge de glace : les aventures de Scratch

The Ignorant Angels

The Killing - saisons 1 à 4

Superstructures : Merveilles technologiques

Je te promets

HPI

14 avril

Les Kardashian



15 avril

Le Roi lion

Love, et autres drogues

Marley et moi

20 avril

The Dropout

Homeland saison 1-8

Narco Wars saison 1-2





21 avril

Captive Audience





22 avril

Explorer : le dernier tepui

The Biggest Little Farm : The Return

Ours polaire

Bear Witness

Ultimate Tutankhamun





27 avril

Dollface - saison 2

Esquisses

The Practices saison 1-2

29 avril

Crush

Mission orangs-outans

Assassin’s Creed

Daredevil

Meilleures ennemies

