Disney+ : découvrez le programme des sorties de février 2022

Disney+ est une des plateformes de streaming les plus utilisées actuellement. On y profite d'un gros catalogue de films et de contenus des marques Disney, Star Wars, Pixar, Marvel, National Geographic, et aussi plus récemment Star.

Tous les mois, de nouveaux contenus sortent sur la plateforme comme la bande à Picsou, Ralph 2.0 ou encore Alita : Battle Angel.

Pour rappel l’abonnement à la plateforme Disney+ est de 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.



Voici la liste des sorties du mois de février 2022 chez Disney + :

Mercredi 2

Pam & Tommy

Bluey - saison 2

Trajectoire d'Égypte

Vendredi 4

Fantastic Mr. Fox

Mort sur le Nil

Mon père

The Book of Manning





Mercredi 9

Rassemblement : le making-of de Hawkeye

American Housewife - saisons 1 à 5

La bande à Picsou - saison 3

Vendredi 11

La favorite

Calvary

Prête-moi ta main





Mercredi 16

Assembled: The Making of Eternals

Blackpink

The Fosters - saison 3

Découverte de la Belgique

Vendredi 18

L’hiver merveilleux de Mickey

Ralph 2.0

Alita : Battle Angel

Mercredi 23

Cool attitude : Encore plus cool

Week-end Family





Vendredi 25

No Exit

Taken

Taken 2

Taken 3

L’amour, c’est mieux à deux

Sous le même toit

Arthur et les Minimoys

Arthur et les Minimoys 2

Arthur et les Minimoys 3

