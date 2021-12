Disney+ : découvrez le programme du mois de janvier

Encore un programme chargé en janvier 2022 chez Disney+ avec du Marvel et de bonnes vieilles séries comme Malcolm.

Disney+ est l’une des plateformes de streaming de référence les plus utilisées pour les films et les contenus des marques Disney, Star Wars, Pixar, Marvel, National Geographic, avec aussi plus récemment Star.

Tous les mois, de nouveaux contenus sortent sur la plateforme comme les nouvelles saisons des Simpson ou encore les classiques tels que The Predator.

Pour rappel, l’abonnement à la plateforme Disney+ est de 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.

Voici la liste des sorties du mois de janvier 2022 chez Disney + :

Mercredi 5 janvier

Big Sky 2

Touch L’intégrale

Spider Man saison 3



Vendredi 7 janvier

Thirteen

M*A*S*H

Les flingueuses

La tentation de Jessica

Ne le dis à personne



Mercredi 12 janvier

Firefly

The Mick, l'intégrale

Voyage au bout de l’enfer, saison 3 et 8

Voyage en bande



Vendredi 14 janvier

The Real Queens of Hip-Hop : The Women Who

Changed the game

The big short : le casse du siècle

The revenant

Birdman

The first Wave



Mercredi 19 janvier

Queens

Marvel Studios RASSEMBLEMENT

Malcolm, saison 6 et 7

Bob’s Burgers, saison 12

Soul of a Nation

Le grand tour de Suisse



Vendredi 21

Glass

Incassable

L’incroyable voyage de Polar Kid



Mercredi 26 janvier

Marvel's Hit-Monkey

Insania

New Yort Police Blues, l'intégrale

Filthy Rich

Drugs, Inc, Saison 3



Vendredi 28 janvier

The Hate U Give, la haine qu’on donne





