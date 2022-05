Disney+ : découvrez le programme des sorties de juin 2022 avec Baymax, Miss Marvel, des series Marvel...

Disney+ fait partie des plateformes les plus utilisées pour le streaming. Elle commence d'ailleurs serieusement à faire de l'ombre à Netflix qui perd en ce moment des abonnés. Les marques Disney, Star Wars, Pixar, Marvel, National Geographic, et aussi plus récemment Star font ainsi partie de l'énorme catalogue de Disney +.

Tous les mois, de nouveaux contenus sortent sur la plateforme.



Pour rappel l’abonnement à Disney+ est de 8,99 € par mois ou de 89,99 € par an.



Voici la liste des sorties du mois de juin 2022 chez Disney+ :

2 juin



The Orville : New Horizons





3 juin

Fire Island (Star)

Hollywood Star Girl

8 juin

Miss Marvel

15 juin

Soprano : A la vie à la mort

Love Victor – Saison 3 (Original)





22 juin

Docteur Strange - Saison 2





24 juin

Rise : la Véritable Histoire des Antetokoúnmpo

Trevor : The Musical



28 juin

Only Murders in the Building – Saison 2 (Original)





29 juin

Baymax

Daredevil

Jessica Jones

Iron Fist

The Defender

Luke Cage





