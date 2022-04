Disney+ : découvrez le programme des sorties de mai 2022 avec Obi-Wan Kenobi, l’incroyable Hulk...

Découvrez le programme de Disney+ pour le mois de mai avec Obi-Wan Kenobi, l’incroyable Hulk, Les agents du S.H.I.E.L.D ou encore le spin-off, How I Met Your Father.

Voici la liste des sorties du mois de mai 2022 chez Disney+ :

Mercredi 4 mai



Making of Star Wars : le livre de Boba Fett

Les agents du S.H.I.E.L.D. - saison 7

The Fosters - saison 5

Leo Mattei, brigade des mineurs - saison 8 et 9

La promesse



Vendredi 6 mai

Cœurs ennemis

Long Gone Summer

Mike and the Mad Dog

Muhammad and Larry

Qualified

Tommy

D. Wade: Life Unexpected

Coup de foudre à Bangkok

Coup de foudre à Bora-Bora

Coup de foudre à Jaipur

Coup de foudre à Saint-Petersbourg

Coup de foudre en Andalousie

Coup de foudre à Noël

Coup de foudre à l’île Maurice

Il était une fois à Monaco

Le premier oublié



Mercredi 11 mai

How I Met Your Father

Le tournoi d’Everrealm

Wild Australia

Gathering Storm

Anna



Vendredi 13 mai

Sneakerella

Belle Belle Belle

Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils

De feu et de glace

L’incroyable Hulk



Mercredi 18 mai

Life & Beth

Grand Hôtel

Grown-ish - saison 4

T.O.T.S - saison2

L’Egypte vue du ciel

Je te promets - saison 2





Vendredi 20 mai

Tic et Tac, les Rangers du risque : le film

The Valet

Le client



Mercredi 25 mai

Wu-Tang : An American Saga

Bob’s Burger - saison 12

Brickleberry - saisons 1 à 3

Philadelphia - saisons 3 à 7

Constructions sauvages





Vendredi 27 mai

Obi-Wan Kenobi

Nourrir le monde

Aladdin

Noé

Solaris

Il était une fois en Amérique

