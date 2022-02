Disney+ : découvrez le programme des sorties de mars 2022 avec Moon Knight, Captain Marvel...

Disney+ est une des plateformes de streaming les plus utilisées actuellement. On y profite d'un gros catalogue de films et de contenus des marques Disney, Star Wars, Pixar, Marvel, National Geographic, et aussi plus récemment Star.

Tous les mois, de nouveaux contenus sortent sur la plateforme.



Pour rappel l’abonnement à la plateforme Disney+ est de 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.



Voici la liste des sorties du mois de mars 2022 chez Disney + :

02 mars

Outrun





04 mars

Fresh

Captain Marvel

Demolition

Le transporteur

Le transporteur 2

Le transporteur 3

Le transporteur : héritage

8 femmes

La source des femmes

09 mars

The great north - saison 2

Alexandra Ehle - saison 1 et 2

Face au crime





11 mars

Alerte rouge

Alerte rouge : le making of

Un monstre à Paris

Jack et la mécanique du coeur

L'âge de raison

18 mars

Treize à la douzaine

First :compétition de robots

Disco

Je vais bien, ne t'en fais pas

Jeux d'enfants

23 mars

Para//èles

Innocente

Dans les yeux de Tammy Faye

The Fosters - saison 4

Motherland: fort Salem - saison 1

25 mars

L'âge de glace : les aventures de Buck Wild

Olivia Rodrigo : driving home 2 u

Le printemps merveilleux de Mickey

La délicatesse

Les émotifs anonymes

30 mars

Moon Knight

L'Europe vue du ciel

Les muppets babies - saison 2

