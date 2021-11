Disney+ : 2e anniversaire pour la plateforme et les sorties du mois de novembre 2021

Le 12 novembre, Disney+ fêtera sa deuxième bougie et a prévu pour ce jour spécial une grosse programmation avec Maman, j'ai raté l'avion, Olaf présente ou encore Dopesick !

De plus, on profitera de deux séries de l'univers Marvel avec Hawkeye et Hit Monkey.

Un super mois pour profiter de cette plateforme et si vous n'êtes pas encore abonné, pour rappel, Disney+ est à 8,99 € par mois ou 89,90 € par an !

Mercredi 3 novembre



STAR :

Série :

Bless the Harts (saisons 1 et 2)

The Cleveland Show (saisons 1 à 4)

Next

Raven





Série française :

Romance

Candice Renoir (saisons 1 à 8)



Vendredi 5 novembre



STAR :

Hysterical





Film :

Idiocracy

Les petits braqueurs

Où le coeur nous mène

Miraculous World :Shanghai, la légende de LadyDragon





Film français :

Dans la maison

Mercredi 10 novembre



Serie :

The Gifted



Vendredi 12 novembre : Disney+ Day



STAR :

Allegra

Le monde selon Jeff Goldblum

Le Plusanniversary des Simpson

Ciao Alberto

Marvel Studios 2021 Disney+ Day Spécial

Under the Helmet : The Legacy of Boba Fett



Mercredi 17 novembre



Disney + :

Series :

Les chevaliers de Castelcorvo

Stumptown

Série française :

La stagiaire saison 1 à 5



Vendredi 19 novembre



Film :

Sale temps à l'hôtel El Royale

Patton



Mercredi 24 novembre



Disney+ :

STAR :

The Close Show





Series :

Mr Inbetween - saisons 1 et 2

Les Muppet Babies – saison 2



Jeudi 25 novembre



Vendredi 26 novembre



Disney+ :

The Beatles : Get Back - épisode 2





Films :

The Ringer

Sunshine



Samedi 27 novembre



Disney+ :