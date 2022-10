Disney+ : découvrez le programme des sorties de novembre 2022 avec Nomadland ou Willow !

Disney+ propose pour le mois de novembre le retour du petit homme le plus connu pour les plus de 30 ans avec la série Willow ou encore avec le retour d'une princesse dans le monde actuel avec Il était une fois 2 ! Pour rappel, la plateforme Disney+ regroupe les marques Disney, Star Wars, Pixar, Marvel, National Geographic et Star !

Et l’abonnement à Disney+ est à 8,99 € par mois ou 89,99 € par an.



Voici la liste des sorties du mois de novembre 2022 chez Disney+ :

2 novembre

Future Man - saisons 1 à 3

Damages - saisons 1 à 5

Reboot - saison 1





4 novembre

Venom

OSS 117 : Le Caire, nid d'espions

OSS 117 : Rio ne répond plus

Les Secrets des gorilles

9 novembre

Zootopie+



Un gars, une fille



S.O.S. Beckham - saison 1



Los Montaner - saison 1

11 novembre

Nomadland



Nos jours heureux

16 novembre

Super Noël : la série - saison 1

Rescue Me : Les héros du 11 septembre - saisons 1 à 6

Les Grands - saisons 1 et 2

Vingt-cinq

Tell Me Lies - saison 1

Sans limites avec Chris Hemsworth - saison 1





18 novembre

Mickey Mouse : L'histoire d'une souris

23 novembre

Il a déjà tes yeux

Chasing virgins

Limbo





24 novembre

Il était une fois 2

30 novembre

Willow - saison 1

Kiss Sixth Sense

