Disney+ : les Simpson et Star Wars dans un crossover pour le 4 mai

Disney ne s'arrête plus, l’entreprise américaine détient de très nombreuses grosses licences comme Marvel ou encore Star Wars. Disney est également propriétaire de la Fox depuis peu, un rachat qui permet à la société de combiner la série de Matt Groening avec une saga culte à l'occasion du Star Wars Day. Vous l'aurez compris, un crossover entre Star Wars et Les Simpson va être diffusé sur Disney+.

En plus de la diffusion The Bad Batch, Les Simpson et Star Wars vont se retrouver dans un court-métrage qui promet beaucoup. Les Simpson ont déjà parodié Star Wars par le passé, mais jamais depuis que Disney possède la Fox. La Star Wars Day était une célébration non officielle pendant le milieu des années 2000, qui a été promu par Disney. En effet, la société a pris la décision de rendre officiel cet hommage se déroulant tous les 4 mai.

Depuis, le Star Wars Day est une occasion à ne pas manquer pendant laquelle de nouvelles surprises sont dévoilées aux fans. Une nouvelle série, un nouveau court métrage ou diverses annonces en tout genre, à chaque fois c'est une surprise.

