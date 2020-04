Disney+ disponible en France : démarrez vos 7 jours d'accès gratuit !

Le service devait être lancé le 24 mars dernier dans l'hexagone, finalement il aura fallu attendre ce 6 avril pour que la plateforme Disney + soit accessible auprès des Français.

Rappelons que le retard n'était pas à mettre sur le compte de la plateforme elle-même, mais qu'il a fait suite à une demande du gouvernement visant à permettre aux opérateurs de s'organiser pour éviter de surcharger les réseaux en cette période de confinement.

Ce lancement se fait ainsi dans un contexte particulier et avec un prix à payer : la qualité du streaming sera impactée par les limites imposées d'emblée par les opérateurs afin de préserver la bande passante générale et de maintenir des infrastructures en service pour assurer une connexion aux Français confinés qui télétravaillent.

Le service est ainsi proposé à 6,99€ par mois sans engagement avec une réduction à l'année qui se voit facturée 69,99€. Les abonnements se font directement sur le site de Disney+ ou via les applications mobiles.

Pour toucher un large public, Disney se rend disponible sur une grande majorité de plateformes : iOS, Android, Android TV, FireTV Amazon, téléviseurs connectés LG et Samsung, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, Roku et bien entendu, tout navigateur Web.

Disney + s'est également rapproché de Canal+ pour intégrer ses services dans certaines offres de la chaine cryptée.

L'abonnement donne droit à l'accès complet du catalogue de 500 films en Français et 300 séries, et ce, sur 4 écrans en simultanée et jusqu'en 4K HDR. Le téléchargement pour la consultation hors connexion est également de mise, mais avec un nombre limité de contenus et sur 10 appareils maximum par compte.

Le service propose la création de 7 profils différents par compte, qui peuvent disposer de leurs propres recommandations personnalisées. Un espace "Enfant " est également de mise. Le service s'inspire largement de Netflix au niveau des options avec la possibilité d'enchainer les épisodes d'une série en passant les génériques, la création de listes, la reprise de lecture d'un contenu mis en pause d'un écran à un autre...

Notons que le service Disney+ est assorti d'une période d'essai gratuite de 7 jours.