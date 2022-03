Disney+ : la publicité arrive pour une offre d'abonnement moins chère

En plus de sa formule actuelle, Disney+ proposera un abonnement moins cher avec publicité. Il sera lancé d'ici fin 2022 aux USA et en 2023 ailleurs.

D'abord aux États-Unis d'ici la fin de cette année 2022, puis à l'échelle mondiale en 2023, Disney va introduire une version moins chère de son service de vidéo à la demande par abonnement Disney+ via un financement par la publicité.

Président de Disney Media & Entertainment Distribution, Kareem Daniel parle ainsi d'élargir l'accès à un public plus large grâce à un prix plus bas, mais également un moyen d'attirer et satisfaire les annonceurs.

Selon le groupe, les annonceurs vont pouvoir bénéficier d'un environnement dit le plus haut de gamme en matière de streaming, avec la mise en avant des marques Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et National Geographic.

À près de 5 dollars par mois ?

Pour le moment, les détails de l'abonnement avec publicité à venir ne sont pas divulgués. Une rumeur serait un prix de 4,99 $ par mois. Actuellement, Disney+ - sans publicité - est proposé à 7,99 $ par mois aux États-Unis (ou 79,99 $ par an). En France, c'est un prix de 8,99 € par mois (ou 89,90 € par an).

Outre-Atlantique, une formule d'abonnement avec publicité pour un service de SVOD venant s'ajouter à l'abonnement standard sans publicité n'est pas une nouveauté. C'est par exemple le cas pour Peacock (NBCUniversal) ou encore HBO Max. Leader mondial du secteur, Netflix fait par contre de la résistance à ce niveau.

Au 1er janvier 2022, Disney+ revendique 129,8 millions d'abonnés payants avec une progression de +37 % sur un an. L'objectif est d'atteindre 230 millions à 260 millions d'abonnés payants dans le monde d'ici 2024.