Disney+ : une croissance ralentie deux ans après le lancement

Le service de SVOD Disney+ a été lancé le 12 novembre 2019 outre-Atlantique, avant de connaître un déploiement progressif dans divers pays, et notamment le 7 avril 2020 en France. Le succès rencontré a été rapide avec le cap des 100 millions d'abonnés franchi en mars 2021.

Dans le cadre de la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre de son exercice 2021 décalé clos le 2 octobre, le groupe américain The Walt Disney Company annonce que Disney+ atteint 118,1 millions d'abonnés payants, avec une croissance de 60 % sur un an. Par rapport au trimestre précédent, la plateforme de streaming vidéo n'a toutefois gagné que 2,1 millions de nouveaux abonnés.

" Nous n'en sommes qu'à la deuxième année du lancement de Disney+ et l'appétit pour du contenu de ce service est extraordinaire. Lorsque cela se produit en même temps qu'une pandémie, vous devez arrêter la production. Ce n'est pas une bonne combinaison ", déclare Bob Chapek. Le patron du groupe demeure néanmoins optimiste pour l'objectif à long terme de 230 à 260 millions d'abonnés d'ici 2024.

À la relance pour cette fin d'année

De nouveaux contenus sont en effet le nerf de la guerre pour susciter l'intérêt d'utilisateurs, ce qui devrait être le cas cet automne.

" Ce sera la première fois dans l'histoire de Disney+ que nous prévoyons de diffuser tout au long du trimestre du contenu original de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar et National Geographic. Cela inclut des titres très attendus tels que Ms. Marvel, Andor et Pinocchio ", souligne la directrice financière Christine McCarthy.

En plus d'un ralentissement de la croissance pour Disney+, le revenu mensuel par abonné a baissé de 9 % sur un an à 4,12 dollars. Cette baisse est imputée à une proportion plus élevée d'abonnés Disney+ Hotstar avec des abonnements moins chers en Inde, sans compter une hausse des coûts pour les contenus.

Jusqu'au 14 novembre, l'abonnement Disney+ est proposé à prix réduit 1,99 € pendant un mois (puis à 8,99 € par mois). Pour célébrer les deux ans du service… et aussi relancer la croissance du nombre d'abonnés quitte à faire encore baisser les revenus.