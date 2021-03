DJI FPV : le drone avec vol immersif et pilotage d'une main

Avec le drone DJI FPV, la marque leader en matière de drone tente une sorte de synthèse accessible aussi bien au débutant qu'au pilote confirmé et offrant tout un ensemble de possibilités, dont celle d'un pilotage immersif comme si l'on était à bord.

Le drone, capable d'atteindre les 140 km/h et de réaliser un 0-100 km/h en 2 secondes et avec une autonomie d'environ 20 minutes, est bourré de technologies d'aide au pilotage et de stabilisation que l'on pourra activer ou non selon son niveau.

Plusieurs modes sont ainsi proposés, du mode normal avec une assistance au pilotage (vol stationnaire avec positionnement via GPS ou VPS (éléments visuels de positionnement), détection d'obstacles et freinage automatique, au mode manuel pour les pilotes chevronnés maîtrisant leur drone sans les aides, en passant par un mode sport intermédiaire conservant certaines fonctions de sécurité mais offrant plus de capacités de déplacement.

Le DJI FPV se pilote à l'aide d'une manette ressemblant à celle d'une console ou avec une manette à une main utilisant la détection de mouvement. Si le pilote doit être en capacité de contrôler son engin en toute circonstances, il est aidé par des fonctions de sécurité dont un mécanisme de freinage d'urgence qui place le drone en position stationnaire.

On retrouvera également la traditionnelle fonction de retour du drone à son point de départ activable d'un bouton ou déclenchée dans certaines circonstances comme la perte de signal de tranmission.

Le plaisir du vol sera décuplé avec le casque V2 DJI FPV utilisant un système de transmission spécifique O3 dont DJI vante la grande stabilité et la portée de dix kilomètres en double fréquence, associée à des mécanismes anti-interférences.

Deux modes sont proposés, HD en faible latence standard (4en résolution 1440 x 810 pixels en 60 fps avec angle de vision de 142 degrés ou en 50 fps avec angle de vision de 150 degrés, ou bien Mode Fluide avec mode cinématographique en 120 fps (142 degrés) ou 100 fps (150 degrés) mais avec une latence plus élevée.

A ceci peut s'ajouter un mode public pouvant connecter jusqu'à 8 casques pour partager l'expérience de vol immersif.

La caméra embarquée du drone peut filmer en 4K / 60 fps avec stabilisation RockSteady et correction de l'effet Fisheye déformant aux marges de l'image, et enregistrement en H.264 ou H.265 pour préserver l'espace de stockage.

Le bundle DJI FPV avec le drone, un casque V2 DJI FPV, la radiocommande V2, les câbles et une batterie est disponible dès à présent au prix de 1349 € sur le site du fabricant.

Le conrôleur de mouvement pour un pilotage à une main est pour sa part proposé en option au tarif de 149 €.