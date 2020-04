Mavic Air 2 : Dji lance officiellement son drone à 849 €

Il était très attendu par les aficionados de la marque, le drone Mavic Air 2 est maintenant disponible sur le site officiel de DJI.

Comme prévu, on retrouve un Mavic Air très inspiré de la première version avec une nacelle désormais protégée par une bulle amovible et une batterie plus imposante de 3500 mAh contre 2375 mAh pour la première version, avec une durée de vol annoncée de 34 minutes (sans vent) et une distance de vol max de 18,5 km. Le drone pourra atteindre les 68 km/h et une hauteur de 5 km. Dans la configuration sport, on pourrait compter sur 21 minutes de vol à pleine vitesse.

Au niveau photo, on retrouve un capteur 48 MP avec un stockage interne de 8 Go. D'un poids de 570 g, il est de dimension 180 x 97 x 84 mm (Longueur x Largeur x Hauteur) en mode plié et de 183 x 253 x 77 mm en déplié.

Le drone DJI Mavic Air 2 est disponible sur le site officiel au prix de 849 €, alors que le bundle Fly More est vendu 1049 €.