Dji Mini 2 : le drone compact encore plus performant

Le Dji Mini revient dans une nouvelle version améliorée, mais qui ne fait pas de compromis sur son argument de vente principal : son aspect compact.

DJI vient d'officialiser le Dji Mini 2 qui reprend l'intégralité des fonctionnalités de l'ancienne version, mais qui profite d'améliorations, notamment au niveau de la prise de vues qui embrasse désormais la 4K.

Le Mini 2 pèse ainsi 249 grammes et offre des dimensions de 13,8x8,1x5,8 cm plié et 15,9x20,3x5,6 cm déplié, soit des dimensions identiques au premier modèle et pourtant, le Mini 2 propose désormais un capteur CMOS 1/2,3" de 12 millions de pixels compatible 4K à 30 images seconde , avec un zoom de 2X en 4K, 3X en 2,7K et 4X en 1080p. L'angle de vision est de 83 degrés et la mise au point se fait à partir d'1 mètre.

Le drone embarque la transmission à double fréquence Ocusync 2.0 pour améliorer la portée et la qualité de la liaison avec un smartphone, soit 10 km théoriques. Dji évoque des communications à 20 Mb/s qui pourraient améliorer le signal, mais aussi permettre d'exploiter directement les images capturées sur le smartphone (sur les appareils de la marque, la qualité des vidéos sur smartphone est généralement moindre que celles des vidéos stockées directement sur la SD de l'appareil).

Dji a amélioré les moteurs de son appareil pour lui donner plus de vivacité avec des vitesses qui doublent parfois tout en proposant jusqu'à 31 minutes d'autonomie.

Comme toujours on retrouve plusieurs capteurs sur l'appareil lui permettant d'éviter automatiquement les obstacles, de la stabilisation automatique, des fonctions de géofencing, de suivi de sujet et autres effets automatisés de vol et prises de vue.

Le Dji Mini 2 est déjà proposé à la vente, notamment sur le site de Dji à partir de 459 € le drone avec une télécommande et une batterie ou 599€ le kit Fly More qui embarque une foule d'accessoires supplémentaires.