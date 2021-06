Dji Mini SE : le nouveau drone accessible de Dji en fuite

Dji prépare actuellement un nouveau drone qui pourrait faire un véritable carton : il s'agirait du drone de loisir le plus accessible jamais sorti par la marque.

Dji fait l'objet de différentes fuites, dont une évoque un nouveau drone baptisé Dji Mini SE qui aurait tout pour devenir un best seller.

Repéré sur le site de l'enseigne Walmart, le drone serait proposé au prix agressif de 299 dollars (moins de 250 €), et ne rognerait pas pour autant sur l'équipement. Rappelons qu'actuellement, le modèle le plus accessible de Dji est le Dji Mini 2 facturé 459 euros.

Le Dji Mini SE mesure 24,5x29x5,5 cm déplié et seulement 14x8,2x5,7 cm replié pour un poids de 245 grammes. Il proposerait d'une autonomie de 30 minutes de vol et serait équipé d'une caméra 2,7K. Il embarquerait un système de stabilisation sur trois axes et offrirait une portée de 4 km.

La fiche technique évoque plusieurs accessoires livrés comme une protection pour la caméra embarquée, une télécommande, des pales de recharge, câbles et autres sticks ainsi que de la visserie.