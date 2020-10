DJI annonce deux nouveaux stabilisateurs Ronin RS 2 et Ronin RSC 2

Les stabilisateurs sont devenus des accessoires incontournables pour réaliser des vidéos de qualité lorsque l’on évolue en mouvement. Découvrez sans attendre les derniers modèles de la marque DJI avec les Ronin RS 2 et Ronin RSC 2.

DJI vient d’annoncer deux nouvelles références sur la gamme Ronin, les modèles Ronin RS 2 et Ronin RSC 2. Du matériel haut de gamme qui vous permettra de réaliser vos photos et vos vidéos dans les meilleures conditions, même lorsque vous évoluez à de grandes vitesses.

C’est le mois dernier que la marque chinoise avait teasé le lancement de ses deux stabilisateurs qui étaient très attendus, mais quelle est la différence entre les deux modèles ? Tout va résider dans le type d’objectifs que vous possédez, les plus lourds devront opter pour le modèle RS 2 alors que les plus légers pourront se contenter du RSC 2.

Le RS 2 peut en effet supporter des appareils pesant jusqu’à 4,54 kg avec une autonomie de 12 heures. Le RSC 2, quant à lui, est destiné aux équipements plus légers de moins de 3 kg, l’autonomie est également portée à 12 heures, il n’y a donc aucune autre différence.

Seul bémol, le prix. Pour ceux qui seraient intéressés, le DJI Ronin RS 2 est vendu à partir de 759 € et le DJI Ronin RSC 2 à partir de 429 €. Des prix assez élevés, mais qui sont en adéquation avec la qualité du matériel. Des bundles complets seront également disponibles pour 899 € et 629 € respectivement. Vous retrouverez également de très nombreux accessoires pour pouvoir adapter votre caméra à toutes les situations : support de caméra, poignée, fixation, contrepoids, etc. Vous trouverez ce dont vous avez besoin sur la boutique officielle de DJI.