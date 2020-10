L'enceinte connectée Djingo d'Orange est un échec commercial

À sa sortie, c'est une question qui se posait déjà. Le Speaker Djingo sera-t-il un échec commercial ? Moins d'un an après, la réponse est oui.

Le Speaker Djingo avec son assistant virtuel éponyme est l'enceinte connectée que Orange commercialise depuis fin 2019. Pour cet équipement codéveloppé avec l'opérateur allemand Deutsche Telekom, l'accouchement a été difficile avec une accumulation de retards. Rappelons qu'un tel produit avait été présenté lors d'un Show Hello d'Orange en avril 2017.

Des problèmes techniques sont venus se greffer, comme pour le système de reconnaissance vocale et le support de plusieurs langues, sans compter l'apprentissage à faire pour l'intelligence artificielle et l'intégration à tout un écosystème.

L'enceinte connectée a ainsi fini par sortir dans un contexte très concurrentiel avec notamment les produits d'Amazon (Alexa) et de Google (Google Assistant). Mais moins d'un an après sa commercialisation, le constat est celui de l'échec.

Directeur technologie et innovation d'Orange, Michaël Trabbia déclare au Figaro : " Nous préférons recentrer notre interface vocale dans les domaines où nos clients nous attendent. " Il parle de concentrer les efforts " là où cela fait du sens. "

La fin du Speaker Djingo ne signe donc pas celle de l'assistant vocal Djingo. Du reste, il s'émancipe déjà hors de l'enceinte connectée avec la télécommande vocale du décodeur TV UHD d'Orange. Le groupe a aussi de quoi faire avec son offre Maison Connectée, voire dans le domaine de la banque en ligne (Orange Bank).

Le Speaker Djingo est toujours catalogué à 100 € pour les clients Livebox ou Open et sinon à 150 €. Une surprise lors de sa sortie avait été la possibilité d'utiliser l'assistante vocale Alexa d'Amazon pour l'accès à des services complémentaires et aux skills. Son principal atout demeure de permettre de passer des appels téléphoniques en main libre pour les clients Orange avec Livebox et téléphonie par Internet.