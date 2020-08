DNA Script lève 46 millions d'euros pour son imprimante 3D à séquences d'ADN

La société française DNA Script est en passe de révolutionner l'ADN de synthèse et vient de lever 46 millions d'euros pour financer son projet.

La firme approche de la phase de commercialisation d'une imprimante 3D capable de générer des séquences d'ADN personnalisées en l'espace de quelques heures seulement.

Thomas Ybert, président de DNA Script partage "Cette imprimante à ADN, la première en son genre, permet aux chercheurs d'écrire de l'ADN aussi facilement qu'ils peuvent le lire." Le projet a été lancé en 2014, une phase de bêta test sera lancée auprès d'une sélection de laboratoires partenaires dans les mois qui viennent.

La société travaille également sur une façon de stocker des informations ADN en limitant les consommations énergétiques. Pour ce faire, l'ADN de synthèse pourrait être une solution plus durable et économique que le stockage en data center classique. La firme explique utiliser "des catalyseurs enzymatiques, par opposition aux catalyseurs chimiques traditionnels", ce qui "rend plus rapide, plus efficace et plus facile la synthèse de l’ADN."

La firme prend exemple sur la crise sanitaire du Coronavirus : "en cas de maladie infectieuse due à des agents viraux ou des bactéries, il est primordial d’identifier rapidement l’agent pathogène qui cause l’infection" pour "développer des vaccins spécifiques à un virus, mais aussi à chaque patient". La technologie de DNA Script permettrait ainsi d'accélérer les programmes de recherche de façon significative.

L'imprimante 3D à séquences d'ADN personnalisées est baptisée Syntax, elle devrait être commercialisée à partir de 2022.