Dobot M1 : un bras robotique pour l'industrie légère pour une collaboration homme-robot

Se présentant comme un fournisseur mondial de premier plan de solutions robotiques intelligentes, Dobot propose pour le milieu industriel une gamme de bras robotiques, dont le Dobot M1 (Dobot Master 1) de type SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm). Il se destine à l'industrie légère et convient à des tâches nécessitant une collaboration homme-robot.

Le Dobot M1 se compose d'une base, axe Z (10 - 235 mm), bras arrière (± 85°), avant-bras (± 135°) et axe R. Complètement déployé, la longueur du bras robotique est de 400 mm. D'un poids de seulement 17 kg, le robot a une répétabilité de 0,02 mm. Il peut supporter une charge utile maximale de 1,5 kg.

Le bras robotique peut être utilisé pour finaliser des tâches sur une chaîne de montage et demandant une grande précision comme le plug-in de circuits imprimés, la soudure ou le collage. Avec une suite de reconnaissance visuelle, il peut reconnaître et trier des objets de diverses couleurs et formes.

Dobot met également en avant du contrôle de qualité de produits, et pour reconnaître des produits défectueux avec des caméras industrielles. Sans compter l'assemblage, le tri et l'emballage de produits à la place d'un travail manuel.

Le bras robotique Dobot M1 fonctionne avec Linux. Le logiciel M1 Studio prend notamment en charge la programmation graphique. Sur la chaîne YouTube de Dobot, plusieurs vidéos permettent d'avoir un aperçu des possibilités avec le Dobot M1.

Sur le site officiel du fabricant, le Dobot M1 est introduit comme un bras robotique professionnel au prix abordable.