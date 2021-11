DOBOT Magician : un bras robotique programmable idéal pour la formation

La société Dobot est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de bras robotiques intelligents, principalement utilisés dans l'industrie pour améliorer la productivité des usines en remplaçant les processus de fabrication traditionnels par des modèles avancés de collaboration homme-machine. Mais la société s'est également associée à des établissements universitaires de renommée mondiale, fournissant des solutions de bras robotique Dobot à plus de 2 millions d'éducateurs et de chercheurs.

Le DOBOT Magician est ainsi un bras robotique de bureau destiné à la formation. Il est capable d’imprimer en 3D, de graver au laser et de déplacer des objets. Le système est conçu notamment pour initier les étudiants à la programmation.

Le bras est capable de porter une charge jusqu’à 500 g. On note la présence de 4 articulations, dont la première a une orientation de -90° à 90°, la deuxième de 0° à 85°, la troisième de -10° à 95° et la dernière de -90° à 90°. Il est en alliage d’aluminium et en ABS. On remarque aussi la présence de pas moins de 13 ports d’extension, sachant que ce dernier prend également en charge plus de 20 langages de programmation ! Un outil complet.

Il est également possible d'installer plusieurs accessoires au bras robotique comme par exemple un kit d’impression 3D, un kit laser ou encore un support à stylo. De plus, il est accompagné de plusieurs logiciels compatibles avec Windows ou mac comme mozzStudio, DobotStudio, GrblControler ou SDK.

Le DOBOT Magician constitue donc un excellent outil pédagogique et son prix permet d’être facilement accessible aux écoles ou autres associations. Il peut être contrôlé par programmation, via une application, en Bluetooth, WiFi ou encore avec la souris.

Du côté de l’impression 3D, la bête revendique une taille d’impression de 150 x 150 x 150 mm et il prend en charge du PLA de 1,75 mm. Par contre il faut se passer d’une base chauffée. Le module de gravure permet simplement de graver et non de découper ce qui est déjà honorable, et précisons-le n’est pas sa fonction première. Il est aussi fourni avec une manette de jeux sans fil permettant de contrôler le robot jusqu’à 10 mètres.

Pour conclure, c’est un outil parfait pour l’éducation sur la programmation, il a aussi toute sa place dans les fablabs, lieu propice à l’apprentissage et à la découverte. Pour les personnes intéressées, vous pouvez consulter la chaîne YouTube DobotArm où vous pouvez aller glaner pas mal de vidéos de démonstration.

Et si vous avez envie de craquer, le bras robotique DOBOT Magician est vendu à partir de 1420 € sur le site officiel du constructeur.