Doctolib : la licorne française au firmament avec près de 6 milliards d'euros de valorisation

Doctolib vient de lever 500 millions d'euros dans une nouvelle opération surprise et atteint ainsi une valorisation de 5,8 milliards d'euros !

Bpifrance et Eurazeo, investisseurs historiques de Doctolib, ont mis en place une opération qui a permis de lever 500 millions d'euros pour le site Doctolib. L'opération fait passer la valorisation du nouveau géant de la santé à 5,8 milliards d'euros, même si, pour le moment, il n'est toujours pas rentable !

Pour rappel, Doctolib a été créé en 2013 et dépasse actuellement les 60 millions d'utilisateurs. La passerelle est utilisée pour pouvoir prendre des rendez-vous chez divers soignants comme les infirmiers, les médecins, etc. Elle a été aussi très utilisée pendant le Covid pour les rendez-vous de vaccinations.

Pour 2022, la direction a déclaré vouloir investir 300 millions d'euros et recruter 700 nouvelles personnes et monter ce recrutement à 3500 jusqu'en 2027. Actuellement, Doctolib compte 2300 employés repartis dans 40 bureaux en France, mais aussi à Berlin et à Milan.

Côté startup françaises, Doctolib est donc devant Back Market (avec 5,1 milliards d'euros de valorisation), Qonto (4,4 milliards d'euros) et Sorare (3,7 milliards d'euros).