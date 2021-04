Dolby et TDF s’unissent pour expérimenter le Dolby AC-4 sur un éventail de chaînes TNT Ultra Haute Définition

Créé par Dolby Laboratories, le Dolby AC-4 est aujourd’hui à la pointe en termes de qualité sonore pour de l’UHD. Le leader des technologies de divertissement immersives et TDF, ont annoncé le lancement d’une diffusion expérimentale en UHD, sur les multiplexes couvrant les agglomérations de Paris, Nantes et Toulouse. Les téléspectateurs disposant d’un téléviseur récent peuvent profiter pleinement de l’expérimentation en UHD et Dolby AC-4 sur les chaînes 81, 82 et 83 de la TNT. Pour bénéficier de ce service, les utilisateurs devront procéder à une recherche automatique ou manuelle des chaînes sur les téléviseurs.

En plus d’une qualité et d’une définition d’image supérieure, l’intégration du format audio Dolby AC-4 permet de transporter dans un même flux plusieurs audio distincts dans des configurations différentes. Des tests qui permettront enfin le coup d’envoi officiel de la TNT UHD.

Ce projet confirme que le mouvement de migration vers l’UHD est désormais bien engagé. Il contribue à la modernisation de la TNT comme voulu par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Constructeurs et téléspectateurs suivent également le mouvement puisqu’en 2019, 7,1 millions de téléviseurs UHD ont été vendus en France et l’UHD représentait près de 90% des télévisions de taille supérieure à 43’’.

Cette phase expérimentale permet de donner un aperçu aux téléspectateurs de ce que sera la télévision de demain, avec une image et un son d’une qualité inégalée jusqu’à présent. Le son est une composante primordiale dans l’expérience de divertissement des téléspectateurs. Grâce à ce partenariat, lorsqu’un contenu audiovisuel sera encodé en Dolby AC-4, le téléviseur pourra le restituer au maximum de ses capacités, de quoi enfin profiter de l’UHD sur tous les supports.