Domino's Pizza teste la livraison en véhicule autonome

La chaine de restauration Domino's Pizza a obtenu des accords de la ville de Houston au Texas pour déployer un service de livraison à domicile réalisé par des véhicules autonomes.

La compagnie a commencé cette semaine à livrer certains clients via des robots R2 de Nuro, un véhicule à 4 roues disposant d'un système de caméras et Lidar et d'une intelligence artificielle embarquée lui permettant d'évoluer seul dans la circulation.

Le robot R2 de Domino's Pizza est le tout premier véhicule autonome sans conducteur à recevoir une autorisation de circuler par le département des transports américains. Domino's Pizza propose le service dans la zone de Woodland Heights, les clients disposent alors d'un suivi en temps réel du robot pour le localiser. Une fois devant la porte du client, le robot envoie une notification via SMS.

L'utilisateur n'a alors plus qu'à se rendre sur le panneau de contrôle du robot et renseigner un code PIN fourni lors de la validation de la commande pour accéder au module de stockage de la commande.