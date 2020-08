Le dongle Android TV de Google avec télécommande imminent ?

Le produit de Google au nom de code Sabrina ? Successeur du Chromecast Ultra, le dongle Android TV avec télécommande semble plus proche que jamais.

Cela fait plusieurs mois que des rumeurs plus qu'insistantes - et précises - circulent au sujet d'un dongle Android TV proposé par Google qui prendrait la succession du Chromecast Ultra. Un produit qui porterait le nom de code Sabrina et serait fourni avec une télécommande.

Outre des connectivités similaires, cette nouvelle clé HDMI haut de gamme s'appuierait sur le design du Chromecast Ultra et le support 4K HDR. Elle serait donc basée sur Android TV au lieu d'exploiter une version spéciale de Chrome OS.

Encore une fois, 9to5Google (après XDA Developers) apporte de nouveaux éléments qui plaident pour une proche arrivée d'un tel dongle Android TV. Avec des numéros de modèles GZRNL et G9N9N, Google a soumis à la FCC américaine (Federal Communications Commission) des documents pour deux appareils.

Il est fait mention d'un dispositif de streaming multimédia interactif avec Wi-Fi et Bluetooth qui pourrait bien être ce fameux successeur du Chromecast Ultra, tandis qu'un périphérique sans fil pourrait être la télécommande.

9to5Google souligne que les deux appareils sont fabriqués en Thaïlande et avec des numéros de modèles ne faisant pas référence à des appareils Chromecast habituels.

Rappelons que si Google n'a pas encore sorti son produit, Xiaomi a été plus prompt avec le Mi TV Stick propulsé par Android TV, mais en se cantonnant à du 1080p.