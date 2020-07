Le Donjon de Naheulbeuk : l'Amulette du Désordre dès le 27 août sur PC !

C'est un rêve qui devient réalité pour John Lang, son univers du Donjon de Naheulbeuk sortira sous la forme d'un jeu vidéo le 27 aout prochain sur PC.

C'est le Studio Artefacts qui est à l'oeuvre sur le RPG tactique qui reprend tous les personnages et l'univers créé dans les années 2000. Le Donjon de Naheulbeuk, c'est un véritable mythe chez les rôlistes et geeks fans d'heroic fantasy qui a débuté sous la forme d'une série audio distribuée gratuitement sur PenofChaos.com (et qui l'est toujours), le tout gravitant autour d'un autre projet de troupe musicale folklorique (le Naheul Band).

L'univers a connu diverses adaptations, d'abord en BD, puis en Jeu de rôle papier, ainsi qu'en romans... Le Jeu vidéo représente donc l'ultime étape pour les fans qui retrouveront les 7 personnages emblématiques et à l'humour décalé (Barbare, voleur, ogre, magicienne, elfe, nain et ranger).

C'est toujours John Lang, créateur de la saga qui sera côté micro et derrière les instruments des environnements sonores... Mais pour parfaire la copie, le titre s'offre également les voix de Franck Pitiot et Jacques Chambon (respectivement Perceval et Merlin dans la série Kaamelott) ainsi que les youtubeurs Benzai et Bob lennon.