DoNotPay : une extension pour partager son compte Netflix sans communiquer ses identifiants

C'est une situation à laquelle beaucoup d'utilisateurs sont confrontés dès qu'ils possèdent un compte Netflix, Spotify, Deezer... Impossible pour la famille ou les amis de ne pas demander de partager l'accès au compte pour profiter de certains contenus sans débourser un centime.

Et bien désormais, avec l'extension DoNotPay, vous n'aurez même plus l'excuse de ne pas souhaiter partager vos identifiants, puisque cela ne sera plus nécessaire... L'extension prévue pour le navigateur Chrome propose ainsi de partager n'importe quel compte d'utilisateur sans pour autant transmettre ses identifiants.

Une fois l'extension installée, il suffit de se connecter au compte que l'on souhaite partager, puis de générer un lien depuis l'extension elle-même et de l'envoyer à un ami ou de la famille. Le site dédié au module va même au-delà et propose même de l'échange de compte pour permettre aux utilisateurs, par exemple, de troquer un accès à Netflix contre un accès à Spotify.

Rappelons qu'une récente enquête indiquait que le partage illégal de comptes faisait perdre 9,1 milliards de dollars à l'industrie du streaming. Il ne serait donc pas étonnant de voir les plateformes s'attaquer au module dans les mois qui viennent.