Doogee S89 : un nouveau smartphone renforcé

Doogee continue de se spécialiser dans les smartphones renforcés et dévoile sa série S89 qui combine résistance et autonomie.

Le fabricant Doogee a multiplié les références de smartphones durcis ces dernières années et annonce l'arrivée de la gamme S89.

La série S89 reprendra les codes déjà bien inscrits des smartphones de la marque tout en s'inspirant de la concurrence et notamment du Nothing Phone (1) et de son afficheur LED au dos. Les smartphones proposeront ainsi de communiquer avec l'utilisateur via des effets RGB au dos de l'appareil.

L'utilisateur pourra customiser le jeu de lumière au dos et les assigner à différentes fonctions. Il sera possible de choisir les couleurs, l'intensité, les animations... Pour le reste, le S89 s'inspire de la précédente génération, le S88.

La série S89 s'articule autour d'un SoC MediaTek Helio P90 et se décline en deux versions : une version standard avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et une déclinaison Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

En façade on retrouve un écran TFT de 6,3 pouces pour une définition de 2340 x 1080 pixels avec un capteur photo selfie logé dans une encoche type goutte d'eau.

Le tout est animé par une confortable batterie de 12000 mAh et protégé par une coque en aluminium renforcé de 19,4 mm d'épaisseur affichant les certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H qui assurent une protection contre les chocs, les chutes l'eau et la poussière ainsi que contre les températures extrêmes.

Le tout est livré sous Android 12 et, chose intéressante, le smartphone propose de la charge inversée sans fil, ce qui devrait permettre de l'utiliser comme une batterie de secours.

La partie photo mise sur trois capteurs : 64, 20 et 8 MP pour la version Pro et 48, 20 et 8 MP pour la version standard, tous étant des capteurs fabriqués par Sony.

La gamme S89 de Doogee sera lancée le 22 août prochain sur Aliexpress et Doogeemall avec des réductions à la clé : 229,99 $ (environ 224 €) pour la version Pro au lieu de 459,98 $ et 199,99 $ (~ 195 €) la version standard au lieu de 399,98 $.

Des bons d'achat de 10 $ seront offerts aux premiers acheteurs et un concours permet de remporter des S89 sur le site dédié de la marque.