Doogee S89 Pro : le smartphone résistant à l'ÉNORME batterie.

Le smartphone Doogee S89 Pro est dans la catégorie des mobiles résistants. Il affiche la certification IP 68, IP69K et MIL-STD-810H qui atteste de sa capacité à être plongé dans l'eau, de résister aux chutes et de supporter des conditions extrêmes.

Le téléphone mobile est doté d'un écran LCD FHD de 6,3" protégé par Corning Gorilla Glass accompagné d'une caméra de 16 MP pour prendre des selfies. Le smartphone intègre le SoC Helio P90 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, nous notons la présence d'une triple caméra dont la principale est de 64 MP accompagnée d'une caméra de vision nocturne de 20 mégapixels (Sony IMX350) et une caméra grand-angle de 8 MP.

Le Doogee S89 Pro est pourvu d'une énorme batterie de 12 000 mAh qui correspond à 7 heures de streaming, 6 heures de jeu, 27 heures d'appel, 15 heures de musique ou encore 600 heures de veille. Il est accompagné d'un chargeur ultra rapide de 65 W qui recharge 15 % de votre batterie en 20 minutes.

Du 25 au 29 juillet, vous pouvez retrouver le smartphone Doogee S89 Pro au prix de 366 € en activant le coupon de 30 € sur le site d'AliExpress et au prix de 333 € sur le site officiel de Doogee.



En parallèle, la série de smartphones S61 qui sont également robustes avec un écran de 6" et sont propulsé par le SoC Helio G35 avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage.

Sur le site officiel, le Doogee S61 Pro est au prix de 210 € et vous pouvez retrouver la série S61 sur AliExpress à partir de 201 € avec la livraison gratuite.

