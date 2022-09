Doogee S96 GT : le smartphone résistant avec vision nocturne et caméra submersible

Le Doogee S96 GT est un smartphone que vous pouvez emmener partout que ce soit sur terre ou dans l'eau et même utiliser en pleine nuit. Il pourra prendre des photos dans toutes ces conditions !

Doogee est une entreprise spécialisée dans la conception de téléphones portables robustes. Elle avait sorti précédemment le modèle S96 Pro qui a rencontré énormément de succès avec sa caméra nocturne avec plus d'un million de smartphones vendus. Après deux ans, la marque sort le Doogee S96 GT avec des fonctionnalités mises à jour.

Le S96 GT présente le même design que son prédécesseur. Il est équipé d'un écran de 6,22" protégé par un verre Corning Gorilla Glass. Il intègre le processeur octocore MediaTek Helio G95 cadencé à 2,1 GHz avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Android 12.0 est préinstallé sur le smartphone.

Au niveau de la photographie, nous notons la présence d'un quadruple capteur de 48, 2, et 8 MP et d'une caméra SONY à vision nocturne de 20 mégapixels accompagnée de 4 LED infrarouges. Sur l'avant du mobile, un objectif de 32 MP permet de prendre des selfies de qualité.

Le S96 GT est un téléphone résistant qui affiche les certifications MIL-STD-810H, IP68 et IP69K. Elles indiquent une résistance à la poussière, à l'eau, aux fortes chaleurs, mais surtout à l'immersion avec un mode sous-marin pour prendre des photos.

Pour finir, le smartphone est équipé d'une batterie de 6350 mAh qui permet de profiter de plusieurs jours d'autonomie en basse utilisation ou de 44 heures d'appel non-stop. Une heure de charge permet de le recharger à moitié.

A l'occasion de ce lancement, vous pouvez profiter de 30 € de réduction en vous inscrivant sur la newsletter du site officiel doogee.cc, mais vous pourrez aussi gagner le smartphone gratuitement grâce à un concours. Par ailleurs, vous pouvez précommander le Doogee S96 GT au prix réduit de 250 € au lieu de 400 € sur le site de Doogeemall ou sur le site d'AliExpress (pas encore disponible pour le moment).