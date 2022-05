Doogee S98 Pro : un design digne de la guerre des mondes et un smartphone ultra robuste

Nous en avions parlé il y a quelque temps quand Doogee annonçait son nouveau smartphone S98 Pro. Aujourd'hui, il est possible de précommander le S98 Pro qui vous accompagnera dans les pires conditions.

Un premier point marquant est que le smartphone affiche un design avec une inspiration "extraterrestre". La combinaison entre les caméras, avec de fines lignes élancées au dos, offre la vision des célèbres extraterrestres du film "La guerre des mondes" avec Tom Cruise.

Le mobile est doté d'un écran LCD de 6,3" FHD qui dissimule un capteur photo de 16 MP. Il est propulsé par le SOC Helio G96 cadencé à 2,1 Ghz avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. La mémoire peut être étendue jusqu'à 512 Go grâce à une carte microSD.

Le S98 Pro est équipé d'une caméra principale de 48 mégapixels associée à une caméra de vision nocturne SONY IMX350 de 20 MP. Vous pourrez aussi profiter de son capteur thermique InfiRay 256 x 192 pixels (avec une fréquence d'image de 25 Hz) qui est capable de détecter des températures allant de -15 à 550°C (+/- 2 degrés). L'ensemble de ces capteurs permettent de faire de votre smartphone un outil indispensable en extérieur ou sur des chantiers.

Pour finir, le Doogee S98 Pro est doté d'une batterie de 6000 mAh accompagnée d'un chargeur ultra rapide de 33 W, et il accepte aussi la charge sans fil de 15 W. Le mobile est ainsi capable de tenir 10 heures en jeu, 28 heures en appel et jusqu'à 18 jours allumé sans le manipuler.

Actuellement, vous pouvez précommander le smartphone Doogee S98 Pro au prix de 437 € sur le site officiel, mais aussi sur AliExpress ou encore chez Linio.