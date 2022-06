Doogee S98 Pro : smartphone robuste avec vision nocturne et caméra thermique à prix réduit

Le smartphone S98 Pro de la marque Doogee est désormais en vente et à prix réduit pour quelques jours. Un appareil robuste avec vision nocturne et imagerie thermique.

Le smartphone S98 Pro de la marque Doogee est un appareil durci qui s'adresse aux aventuriers en conditions extérieures, nocturnes et avec caméra thermique. Son écran est avec protection par verre Corning Gorilla Glass et il dispose de certifications IP68, IP69K, MIL-STD-810H.

Le Doogee S98 Pro résiste aux rayures, à la poussière, aux éclaboussures, aux pressions élevées, au nettoyage à la vapeur et aux chocs. Il peut encaisser une chute de 1,5 m de haut et subir une immersion à 1,5 m de profondeur. MIL-STD-810 fait référence à une norme militaire américaine, un gage de qualité.

Vision nocturne et caméra thermique

À l'arrière du smartphone, le design avec le module photo donne une apparence peu conventionnelle d'inspiration extraterrestre. En plus du capteur photo principal de 48 mégapixels, un capteur 20 mégapixels avec vision nocturne grâce à deux LED infrarouges, est associé à une caméra pour une imagerie thermique.

Ce capteur InfiRay est avec définition 256 x 192 pixels et fréquence d'image de 25 Hz. Il peut détecter des températures de -15 °C à 550 °C avec une précision de ±2 °C. Il sera notamment possible d'identifier des courts-circuits électriques et diverses fuites, et avec la fusion des images thermiques avec celles du capteur principal pour plus de détails.

Avec belle capacité de batterie

Le Doogee S98 Pro affiche sur un écran LCD FHD+ de 6,3 pouces. Sans compatibilité 5G, il est équipé d'un SoC Helio G96 de MediaTek (2 x Cortex-A76 à 2,1 GHz et 6 x Cortex-A55 à 2, 0 GHz) avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Épais de 15,5 mm pour un poids de 320 g, le terminal embarque une batterie de 6000 mAh avec support de la charge rapide filaire de 33 W et 15 W en sans fil. Pourvu d'un module NFC et module de navigation complet (GPS, Glonass, Beidou et Galileo), il fonctionne avec Android 12.

Disponible en première mondiale à partir du 8 juin, le smartphone Doogee S98 Pro est proposé à prix réduit de 438 € sur AliExpress jusqu'au 13 juin 9h avec la livraison gratuite via DHL. Il est également actuellement à prix réduit sur la boutique Doogeemall de Doogee à 399 $ (371 €) au lieu de 599 $.