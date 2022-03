Doogee S98 : le smartphone robuste à double écran

Doogee a été fondée en mars 2013. Peu connue encore en France, l'entreprise n'en possède pas moins de nombreux atouts avec un contrôle strict de chaque processus, de la conception du produit à la production, tous les produits de Doogee passant par des processus de tests de haut niveau et d'inspection de qualité de haute technologie.

Doogee vient d'annoncer son nouveau smartphone robuste Doogee S98 qui devrait être lancé à la vente d'ici à la fin mars.

La plus grosse particularité de ce téléphone est son double écran. L'écran principal mesure 6,3", il est de type LCD et dispose de la protection Corning Gorilla Glass. À l'arrière, on profite d'un second écran plus petit qui permet de consulter l'heure, de contrôler sa musique, de vérifier le niveau de batterie et bien d'autres choses encore.

Le smartphone embarque le processeur MediaTek Helio G96 cadencé à 2,05 GHz associé à 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage qui peut être étendu grâce à une carte micro SD.

Au niveau de la photo, nous notons la présence de trois caméras avec un capteur de 64 MP, un de 20 MP pour la vision nocturne et un ultra grand angle de 8 MP. Elles sont accompagnées d'une lampe LED et d'une lampe infrarouge. À l'avant, le smartphone intègre une caméra frontale de 16 MP.

Côté autonomie, le mobile est doté d'une grosse batterie de 6000 mAh accompagnée d'un chargeur rapide de 33 W mais aussi d'un chargeur sans fil de 15 W. Le Doogee S98 tourne sous Android 12 et pour finir, il est certifié IP68 / IP69K idéal pour se laver avec son smartphone. Il détient aussi la certification MIL-STD-810G qui indique que le mobile peut être utilisé dans des conditions extrêmes, idéal pour les baroudeurs.

Vous pouvez récupérer plus d'informations sur le S98 en allant sur le site Doogee.cc ou vous préinscrire pour être le premier à avoir ce smartphone en suivant ce lien.