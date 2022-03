Doogee S98 : le nouveau smartphone quasi incassable avec un double écran

L'entreprise Doogee a pour ambition de créer un smartphone ultra résistant et étanche capable de supporter des conditions très difficiles. Pour cela, Doogee effectue des contrôles très stricts de chaque processus, de la conception du produit à la production. Tous les produits de Doogee subissent ainsi des processus de tests de haut niveau et d'inspection de qualité de haute technologie.

Doogee a sorti ces derniers temps plusieurs smartphones résistants comme les V20 ou S97 Pro mais aussi des smartphones comme les X98 ou N40 Pro. L'entreprise présente aussi plusieurs montres connectées avec les CR1Pro ou DG Ares.

Dernièrement, la société vient de sortir un tout nouveau puissant smartphone ultra résistant, le Doogee S98. Ce dernier est doté d'une particularité, un double écran !

La plus grosse nouveauté de ce téléphone est en effet son double écran. Le principal fait 6,3" et est doté de la protection Corning Gorilla Glass. Mais sur le dos du smartphone, le Doogee S98 intègre aussi un second écran plus petit permettant d'afficher l'heure, de contrôler sa musique, ou encore de vérifier le niveau de batterie.

Le smartphone intègre le processeur MediaTek Helio G96. Ce dernier est cadencé à 2,05 GHz et il est associé à 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage extensible grâce à une carte micro SD.

Au niveau de l'autonomie, le smartphone est équipé d'une confortable batterie de 6000 mAh et d'un chargeur rapide de 33 W mais aussi d'un chargeur sans fil de 15 W. Le Doogee S98 est pourvu de trois caméras avec un capteur de 64 MP, un de 20 MP pour la vision nocturne et un ultra grand-angle de 8 MP. Elles sont accompagnées d'une lampe LED et d'une lampe infrarouge, idéal pour vous suivre partout. Nous notons à l'avant la présence d'une caméra frontale de 16 MP.

Le Doogee S98 intègre Android 12 et il est certifié IP68 / IP69K, idéal pour toutes les conditions de travail. Il possède aussi la certification MIL-STD-810G qui indique que le mobile peut être utilisé dans des conditions extrêmes.

Actuellement le smartphone profite d'une belle réduction pour son lancement et vous pouvez trouver le Doogee S98 au prix de 362 € au lieu de 452 € sur le site officiel de la marque. Vous pourrez aussi le trouver à partir du 28 mars sur AliExpress, en prévente, à moins de 300 € avec une protection offerte.