Doom : le classique de 1993 en Ray Tracing

Le Ray Tracing est une technologie qui fait beaucoup parler depuis son arrivée sur les cartes Nvidia RTX. Et les mods se multiplient pour prendre en charge cette nouvelle gestion de la lumière capable de changer drastiquement l'apparence des jeux.

Doom est sans doute l'un des jeux les plus appréciés des moddeurs et bidouilleurs. Depuis son lancement, il existe un challenge qui consiste à réussir à faire tourner le titre de 1993 sur tout écran capable de l'afficher... Mais la communauté autour du jeu est également experte en développement de mods.

Sultim-T est un de ces moddeurs fans du jeu d'id-Software qui fait le buzz aujourd'hui avec son mod PrBoom : Ray Traced 1.0.2. Pour faire simple, le mod permet d'ajouter la prise en charge du Ray Tracing sur Doom.

On peut ainsi profiter d'effets d'éclairages et reflets dynamiques ainsi que d'ombres précises... Réussir à allier cette technologie sur un titre datant de quasiment 30 ans est une jolie prouesse, et sans surprise, le Ray Tracing change complètement l'aspect du titre...