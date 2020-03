Doom Eternal : quelle configuration pour en profiter ?

Pendant quelques heures ce week-end, la page du jeu Doom Eternal a affiché les configurations PC nécessaires à son fonctionnement. L'occasion de juger si, comme promis, ID Software et Bethesda ont bel et bien poussé le moteur du jeu dans ses retranchements afin de proposer un titre optimisé.

On apprenait ainsi récemment que le titre ne serait pas bridé sur PC et qu'il pourrait tourner à 1000 images par secondes pour une fluidité qui s'annonce au top dans un titre qui se veut particulièrement nerveux.

Voici donc les configurations que l'on a pu voir sur la fiche produit du titre :

Minimale (jeu en 1080P en qualité faible à 60 images par seconde):

Système d’exploitation : Windows 7 (x64) / Windows 10 (x64)

Processeur : Intel Core i5 @ 3,3 GHz ou mieux / AMD Ryzen 3 @ 3,1 GHz ou supérieur

Mémoire vive : 8 GB de RAM

Graphiques : NVIDIA Geforce GTX 970 (4Go), GTX 1060 (6Go) / AMD Radeon R9 290 (4Go), RX 470 (4Go)

Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible



Recommandée (jeu en 1440p en qualité haute à 60 images par seconde) :

Système d’exploitation : Windows 10 (x64)

Processeur : Intel Core i7 6700k ou mieux / AMD Ryzen 7 1800X ou supérieur

Mémoire vive : 16 GB de RAM

Graphiques : NVIDIA Geforce GTX 1080 (8Go), RTX 2060 (8Go) / AMD Radeon RX Vega56 (8Go)

Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

Par ailleurs, Billy Khan d'iD Software a confirmé sur Twitter que le titre tournera à 60 fps sur PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S, et Xbox one X.

Rappelons que le titre sortira sur Stadia dès son lancement le 20 mars prochain mais qu'il faudra attendre pour voir la version Switch.