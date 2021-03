Doom Eternal a généré plus de 450 millions de dollars en moins d'un an

On savait que Doom Eternal avait réalisé de jolies ventes, mais pas à ce point : le titre aurait ainsi généré plus de 450 millions de dollars depuis sa sortie.

C'est un carton plein pour Doom Eternal : le dernier jeu d'id Software réalise des records de ventes et il a atteint le seuil de rentabilité en seulement 9 mois.

Ainsi, selon David Saunders, ancien responsable de la partie monétisation du jeu a indiqué que Doom Eternal aurait généré plus de 450 millions en l'espace de seulement 9 mois, et donc bien plus depuis puisque le titre était sorti le 20 mars 2020 soit il y a presque 1 an.

Dans notre test du jeu, nous évoquions des mécaniques bien pensées et un titre qui allait bien au-delà du FPS Gore et bourrin des mémoires, avec davantage de stratégies et des combats bien plus fins et complexes qu'en apparence. Entre les graphismes et la bande-son particulièrement soignés, Doom Eternal mérite son succès, les DLC The Ancient Gods étant venu apporter un peu de fraicheur depuis, un second étant sur le point de sortir.