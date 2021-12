Dr Dre s'invite à nouveau dans GTA V

Snoop Dogg avait raison : Dr Dre fait un retour sur GTA, mais dans une nouvelle extension dédiée à GTA Online et non GTA VI.

Il y a quelques semaines, Snoop Dogg indiquait que son ami Dr Dre travaillait avec Rockstar Games autour de la franchise GTA.

Si beaucoup pensaient qu'il s'agissait de créer la bande don de GTA VI, c'est finalement pour un nouveau DLC dédié à GTA Online que le rappeur a prêté sa voix et ses traits.

Rockstar a ainsi annoncé GTA Online The Contract qui mettra en scène Dr Dre et le héros principal Franklin à la tête de F.Clinton and Partner, une agence qui propose un ensemble de services aux riches de Los Santos.

Dr Dre interviendra dans l'histoire comme un client qui a perdu son smartphone sur lequel est stocké une musique inédite et qu'il doit absolument récupérer. Dr Dre a composé et interprété une grande partie de la bande son qui sera au coeur de cet épisode. The Contract sortira le 15 décembre prochain, il sera accessible gratuitement sur GTA Online.