Dragon Quest XI S s'offre une démo sur PC, PS4 et Xbox One

C'est une tradition qui se perd quelque peu et pourtant : Square Enix vient d'annoncer le lancement d'une démo jouable de Dragon Quest XI S sur PC, PS4 et Xbox One.

C'est un grand jour pour les fans de RPG : à un mois de la sortie officielle du titre, Dragon Quest XI S est déjà jouable sous la forme d'une démo gratuite.

Square Enix a publié une démo de son titre accessible sur PC, PS4 et Xbox One tout en précisant que les progressions de la démo seront récupérables sur la version commerciale du titre. Une bonne nouvelle puisque la démo propose pas moins d'une dizaine d'heures de jeu, elle se concentre sur le tout début de l'aventure.

Rappelons que le titre se base sur la version Switch du jeu et qu'il profitera de quelques ajouts, notamment la possibilité d'accélérer les combats, de récupérer les voix japonaises et anglaises, d'accéder à une bande-son rejouée pour l'occasion par un orchestre symphonique, de profiter de nouvelles quêtes annexes, d'un artisanat revu et corrigé, d'un mode 2D et photo...

Autre information intéressante : le titre sera directement accessible au sein de l'offre Xbox Game Pass dès son lancement officiel.