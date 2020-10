Dragonfly : report du vol sur Titan du drone de la Nasa

La mission Dragonfly de l'Agence spatiale américaine ne partira pas en 2026 comme cela était initialement prévu. La Nasa a annoncé un report d'un an. La décision a été prise sur la base de " facteurs externes à l'équipe du projet. "

L'impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur le budget de la division des sciences planétaires de la Nasa est notamment cité. Dragonfly doit partir explorer la grosse lune Titan de Saturne et y faire voler un drone.

" Dragonfly va considérablement améliorer notre compréhension de ce monde richement organique et aidera à répondre aux questions clés de l'astrobiologie dans notre quête pour comprendre les processus ayant soutenu le développement de la vie sur Terre ", déclare Lori Glaze, la directrice des programmes d'explorations planétaires de la Nasa.

Pour voler sur Titan, le drone équipé de huit hélices va profiter de la faible gravité et de l'atmosphère épaisse de Titan qui est quatre fois plus dense que celle de la Terre. Il devra explorer des dizaines de sites de la lune glacée où la température moyenne en surface est de -179 °C.

À cause de l'atmosphère brumeuse de Titan, le drone ne pourra pas exploiter l'énergie solaire. Il sera alimenté par un générateur thermoélectrique à radioisotope.

Lors de sa mission de 2,7 ans, le drone devrait voler plus de 175 km. Il va effectuer des mesures en vol et se posera pour explorer des sites à la recherche de processus chimiques prébiotiques communs à Titan et à la Terre.