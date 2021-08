Le ventilateur Dream Maker et le smartphone Poco X3 Pro à petits prix, mais aussi d’autres super bons plans

Commençons par le premier produit de la journée mis en avant par AliExpress, le ventilateur Dream Maker Smart Body qui bénéficie d’une très belle réduction.

Composé de 7 pales extérieures et de 5 intérieures, le ventilateur sur pied totalement blanc peut vous accompagner partout. Il est capable de tourner sur 140° et d’avoir une inclinaison de 39°. De plus, l’air propulsé peut se ressentir à 14 mètres.

Le Dream Maker Smart body dispose de 3 modes différents : direct, naturel et intelligent. De plus, il est équipé d’une batterie de 2500 mAh capable de tenir entre 2 h et 28 h selon la puissance du souffle. Vous pourrez l’emmener partout.

Il est fourni avec une télécommande, mais vous pouvez aussi le contrôler directement avec votre smartphone ou avec votre voix grâce à Alexa et Goggle Assitant.

Sur AliExpress, le ventilateur Dream Maker Smart Body est au prix de 64 € au lieu de 128 € avec le code SDFRD03 et la livraison gratuite depuis la France.

Le deuxième produit mis en avant est le smartphone Poco X3 Pro 6+128 Go qui profite encore aujourd’hui d’un super tarif.

Le smartphone est équipé d’un écran LCD de 6,67 pouces qui gère un rafraîchissement 120 Hz adaptatif avec échantillonnage tactile 240 Hz.

Du côté de la photo, on constate à l’arrière quatre capteurs photo avec un module principal 48 mégapixels, un ultra grand angle 8 MP, un capteur macro 2 MP et enfin un capteur de profondeur. En frontal, un capteur de 20 MP vous permettra de faire de très bon selfies.

Le X3 Pro est propulsé par le processeur SoC Snapdragon 860 accompagné par 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Il possède la technologie LiquidCool 1.0 Plus qui permet de longues sessions de jeux sans surchauffe.

Pour finir, il est équipé d’un acculumateur de 5160 mAh ce qui permet jusqu’à deux jours d’autonomie et se charge en moins d’une heure grâce à son chargeur rapide 33 Watts.

Le smartphone Poco X3 Pro 6+128 Go est au prix de 177 € au lieu de 210 € avec le coupon SDFRD01 et la livraison gratuite depuis la France sur le site AliExpress.

D’autres articles profitent eux aussi de super réducs sur le site AliExpress, avec la livraison gratuite depuis l’Europe :

Smartphone

Robot aspirateur

Aspirateur balai

Dreame V11 à 255 € au lieu de 268 € (France)

